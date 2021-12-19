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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

19.12.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.N.Y, Z.K, O.B, U.Ö, F.U. ve M.E.Ş. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 2 hafta önce Ankara, İstanbul, Malatya, Bursa, Samsun, Trabzon ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, gözaltına alınan 12 şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

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