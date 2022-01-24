Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geçen yıl 10 bin öğrencilik okul mobilyası üretti

EDİRNE (AA) - Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl 10 bin civarında öğrencinin ihtiyacına cevap verecek okul mobilyası üretti.

"Fabrika gibi çalışan" okulda öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Ders Araçları Yapım Merkezi'nin (DAYM) talebi doğrultusunda 2 bin 500 tekli 5 bin çiftli sıra üretirken, kentteki okulların ihtiyaç duyduğu sıra, sandalye ve kütüphane rafı üretimini de sürdürüyor.

Teoride öğrendiklerini atölyelerde pratiğe dökerek öğretmenlerinin gözetiminde üretim yapan öğrenciler, hem para kazanıyorlar hem de ekonomiye katkı sağlıyorlar.

Okul mobilyaları üretimi için tahtaları keserek şekil veren öğrenciler, demir aksamları için de kesim ve kaynak işlerinin ardından montajını gerçekleştiriyor.

- "Öğrencilerimizin el becerileri artıyor"

Okul Müdürü Tolga Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada meslek liselerinin önemli bir üretim merkezi haline geldiğini söyledi.

Atölyelerde fabrika gibi üretim yapıldığını belirten Ünal, "Geçtiğimiz yıl 10 bini geçkin öğrenci için sıra üretimi gerçekleştirdik. Hem sıra, hem sandalye hem de kütüphane rafları üretiyoruz. Okulumuz atölyelerinde durmaksızın üretim devam ediyor. Şu anda Edirne'deki okullarımızdan gelen taleplere göre kaç sıra isteniyorsa ona göre çalışma yapıyoruz." dedi.

Öğrencilerin okulda öğrendikleri sayesinde mezun olduklarında zorlanmadan iş hayatına geçtiklerini anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Bu üretim öğrencilerimize önemli yetenekler katıyor. Öğrencilerimizin el becerileri artıyor. Öğrencilerimiz bu çalışmaları sayesinde asgari ücrete yakın bir gelir elde ediyorlar. Öğrencilerimiz cumartesi, pazar ve hafta içi akşamüstü ders çıkışı 3 saat atölyede çalışıyorlar. Yapılan bu çalışmayla aynı zamanda devlet bütçesine de katkı sağlıyoruz. Meslek liseleri bakanımızın talimatıyla fabrikaya dönüştü. Artık tüm alanlarda üretim yapılıyor. Öğrencilerimiz daha okuldayken üretim zincirine hazır hale geliyorlar ve mezun olduklarında çalışırken hiç zorlanmıyorlar."

- Öğrenciler üreterek öğreniyor

Öğrenicilerden Yiğit Emre Kızılkaya, atölyelerde üreterek öğrendiklerini ifade etti.

Üretime dahi olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kızılkaya, "Bu çalışmalara işi öğrenmemize yardımcı oluyor. Boru bükmeyi, kaynak yapmayı ve montaj yapmayı öğreniyoruz. Öğretmenlerimizin desteğiyle çok şey öğreniyoruz okulda. Aynı zamanda burada gelir elde ediyoruz. Asgari ücrete yakın para kazanabiliyoruz." ifadelerini kulandı.

Rasim Enes Alkan ise atölyede öğrendiklerinin iş hayatına geçişte kendisine kolaylık sağlayacağını belirterek, "Öğrenciler için sıra, sandalye ve kütüphane üretiyoruz. Bizim için çok faydalı oluyor. Hem öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz." dedi.

