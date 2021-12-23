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Edirne milletvekilleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne milletvekilleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne milletvekilleri AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyerek oy kullandı.

Aksal, haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" ve spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafına oy verdi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin yeni üyesi" ve spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafını oyladı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ise haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükte yaşam" ve spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafını seçti.

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