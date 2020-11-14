Edirne, müzeler şehri olacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, yeni yapılacak müzelerde incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye geldi. Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından karşılanan Yazgı’ya kentte yürütülen müze faaliyetleriyle ilgili bir sunum yapıldı. 9 müzenin bulunduğu Edirne’de gelecek yıl 12 müze daha açılacak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, sunumun ardından Vali Ekrem Canalp ile birlikte müze açılış çalışmaları yapılan Saatli Medrese, Peykler Medresesi, Makedon Kulesi, Necmi İye Konağı, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Edirne Sarayiçi, Hıdırlık Tabyasında incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, ziyaretlerinde ardından yaptığı açıklamada "Edirne yapacağımız müzelerle ilgili hem bir fikir alışverişinde hem de önümüzdeki dönemdeki işleyişle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki yıl beraberce çaba ve gayretlerle Edirne’de 12 müzeyi faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.

Vali Canalp’in kentin turizm alanında hak ettiği yere kavuşması için çaba harcadığını dile getiren Yazgı, "Elimizden geldiğince Sayın Valimizle birlikte güzel Edirne’ye, kültür merkezi halindeki bu güzel şehre daha neler yapılabileceğini beraber imkânlar nispetinde yapılacakları belirledik" dedi.

Ziyaretlerde, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da yer aldı.

