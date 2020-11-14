YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne, müzeler şehri olacak

Edirne, müzeler şehri olacak

EDİRNE HABERLERİ  | 14.11.2020 13:43 | Son Güncelleme

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, yeni yapılacak müzelerde incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye geldi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, yeni yapılacak müzelerde incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye geldi. Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından karşılanan Yazgı’ya kentte yürütülen müze faaliyetleriyle ilgili bir sunum yapıldı. 9 müzenin bulunduğu Edirne’de gelecek yıl 12 müze daha açılacak.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, sunumun ardından Vali Ekrem Canalp ile birlikte müze açılış çalışmaları yapılan Saatli Medrese, Peykler Medresesi, Makedon Kulesi, Necmi İye Konağı, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Edirne Sarayiçi, Hıdırlık Tabyasında incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, ziyaretlerinde ardından yaptığı açıklamada "Edirne yapacağımız müzelerle ilgili hem bir fikir alışverişinde hem de önümüzdeki dönemdeki işleyişle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki yıl beraberce çaba ve gayretlerle Edirne’de 12 müzeyi faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.
Vali Canalp’in kentin turizm alanında hak ettiği yere kavuşması için çaba harcadığını dile getiren Yazgı, "Elimizden geldiğince Sayın Valimizle birlikte güzel Edirne’ye, kültür merkezi halindeki bu güzel şehre daha neler yapılabileceğini beraber imkânlar nispetinde yapılacakları belirledik" dedi.
Ziyaretlerde, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı
1/

Edirne Namaz Vakitleri 14 Kasım Cumartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:55
Öğle
13:03
İkindi
15:38
Akşam
18:02
Yatsı
19:25

Edirne Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Cumartesi

Murat Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Erkan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.