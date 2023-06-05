YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin alanı genişletilecek

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin alanı genişletilecek

05.06.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişletilerek daha çok fabrika kurulmasına imkan sağlanacağını söyledi.

Vali Kırbıyık, gerçekleştirdiği inceleme sonrası yaptığı açıklamada, OSB'de 15 yıldır fabrikaların üretim yaptığını ifade etti.

OSB'deki fabrika sayısı ve üretim kapasitesinin arttığına dikkati çeken Kırbıyık, "43 parselin 34'ünde üretim faaliyeti devam ediyor. Bazı fabrikaların ruhsatlandırma süreçleri devam ediyor. Bugün itibarıyla 1300'e yakın vatandaşımız Edirne OSB'de istihdam ediliyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu sayı daha da artacak." dedi.

Kırbıyık, Edirne OSB'nin Türk ekonomisine olan katkısının her yıl arttığını ve 100 milyon dolara yakın ihracat potansiyelinin bulunduğunu dile getirdi.

Edirne OSB'nin 1000 dönümlük alanının genişletileceğini, bölgenin yeni yatırımlara ev sahipliği yapacağını ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1500 dönümlük arazi OSB'nin alanına dahil edilecek. Toplam büyüklüğümüz 2 bin 500 dönüme çıkacak, parsel sayımız da bununla bağlantılı olarak çok daha büyük bir rakama ulaşacak.Gelecek dönemde inşallah fabrika sayısının burada hızlı bir şekilde arttığını göreceğiz. En temel sorunu olan yol problemi de Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla bölünmüş yol haline getirilerek çözülecek. Böylece buradaki imalatın hızlanmasını ve üst noktaya çıkmasını düşünüyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandıRestorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı
Cesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildiCesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildi
Ahilik Haftası Kutlamaları hazırlıkları başladıAhilik Haftası Kutlamaları hazırlıkları başladı
Anahtar Kelimeler:
fabrika üretim

Edirne Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:33
Öğle
13:17
İkindi
17:18
Akşam
20:51
Yatsı
22:42

Edirne Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Pazartesi

Beyhan eczanesi
Lalapasa
Öden eczanesi
Meric
Arzu eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Ülkü eczanesi
Merkez
Saglik eczanesi
Enez
Derman eczanesi
Havsa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.