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Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan kalp-damar hastalarına "sıcak hava" uyarısı:

31.07.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu süreçte olabildiğince kıyafetler açık renkli ve pamuklu tercih edilmeli. Yine bol kıyafetler vücudun sıcaklıklara karşı savunmasını daha iyi sağlayabildiği için onlar tercih edilmeli. Sıvı tüketimi de çok önemli. Kaybedilen sıvının yerine konması gerekiyor"

EDİRNE (AA) - Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu günlerde kalp-damar hastalığı olan vatandaşların dışarıya çıkmaması gerektiğini belirtti.

Altun, Tabip Odası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Aşırı sıcakların tüm canlıları etkilediğini belirten Altun, "Son günlerde hava sıcaklıkları çok fazla arttı. 40'lı rakamları görmeye başladık. Zorunluluk hali dışında dışarıya çıkıp güneş altında dolaşmamak lazım. Sıcak çarpması gibi bir takım sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor." dedi.

Sıcak havalarda insanların sağlığını koruması için önlemler alması gerektiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"En çok dikkat edilmesi gereken şey, sıcak havalarda dışarıda dolaşmamak. Kalp-damar hastalığı ve yüksek tansiyon hastalığına sahip olan hastalarımızın daha dikkat etmesi gerekmektedir. Bu süreçte olabildiğince kıyafetler açık renkli ve pamuklu tercih edilmeli. Yine bol kıyafetler vücudun sıcaklıklara karşı savunmasını daha iyi sağlayabildiği için onlar tercih edilmeli. Sıvı tüketimi de çok önemli. Kaybedilen sıvının yerine konması gerekiyor. Günlük su kullanımı konusunda da dikkat edilmeli."

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