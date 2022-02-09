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Edirne Ticaret Borsası

09.02.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 103 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 9 işlemde, 107 ton buğday, kilogramı en düşük 3 lira 940 kuruş, en yüksek 4 lira 103 kuruştan satıldı.

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