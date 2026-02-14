MAGAZİN

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan Ünal'ın başörtüsüz hali ortaya çıktı! Evlilik programına da katılmış

Show Tv'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"ye katılan, dövmeleriyle tüm dünyada gündem olan Nazan Ünal hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ünal'ın, 15 yıl önce evlilik programına katıldığı öğrenildi ve başörtüsüz hali ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Show ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme" programına katılan 41 yaşındaki Nazan Ünal, hayat hikâyesi ve sıra dışı dövmeleriyle dünyada gündem olmuştu.

Nazan Ünal, evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek, Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istemişti. Nazan Ünal'ın geçmiş yıllarda evlilik programına katıldığı da ortaya çıktı.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan Ünal ın başörtüsüz hali ortaya çıktı! Evlilik programına da katılmış 1

Ünal, "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal; "Polonyalı sevgilimi bulmak için 15 yıl önce evlilik programına katıldım. Bu amaçla katıldım ama sonra programda başka bir amaç olduğunu düşününce ayrıldım. Beni programda gördü ama evlenemedik" dedi.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan Ünal ın başörtüsüz hali ortaya çıktı! Evlilik programına da katılmış 2

Nazan Ünal, eski görüntüsü hakkında yorum yapanlar hakkında ise; "Eski hayatıma sünger çektim. Mutlu olacaksam neden dövme yaptırmayayım. Herkes önce kendisine baksın" ifadelerini kullandı.

BAŞÖRTÜSÜZ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Nazan Ünal'ın başörtüsüz haline Didem Arslan Yılmaz 'Ne güzelmiş saçların. Böyle de güzelmişsin' yorumunu yaptı.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan Ünal ın başörtüsüz hali ortaya çıktı! Evlilik programına da katılmış 3

