Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,950 liradan satıldı.

Borsada işlem gören buğday, arpa ve kanolanın kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg5,7506,950ArpaKg5,9095,909KanolaKg12,45912,946



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