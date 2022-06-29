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Edirne Ticaret Borsası

29.06.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,950 liradan satıldı.

Borsada işlem gören buğday, arpa ve kanolanın kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg5,7506,950ArpaKg5,9095,909KanolaKg12,45912,946

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