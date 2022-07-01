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Edirne Ticaret Borsası

01.07.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,082 liradan satıldı.

Borsada işlem gören buğday, arpa ve kanolanın kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,4487,082ArpaKg5,7035,837KanolaKg11,67112,251

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arpa edirne ticaret borsası

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