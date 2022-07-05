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Edirne Ticaret Borsası

05.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,058 liradan satıldı.

Borsada işlem gören buğday ve kanolanın kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,2017,058KanolaKg11,00012,791

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