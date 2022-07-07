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Edirne Ticaret Borsası

07.07.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,151 liradan satıldı.

Borsada işlem gören buğday ve kanolanın kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,3397,151KanolaKg11,74113,287

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edirne ticaret borsası

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