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Edirne Ticaret Borsası

18.07.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,144 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,3697,144KanolaKg10,00114,201Süpürge teliKg19,03019,200DanaKg44,10064,000İnekKg28,70048,000DüveKg46,90056,900KuzuKg47,00050,250

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edirne ticaret borsası

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