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Edirne Ticaret Borsası

25.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,215 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,5117,215KanolaKg11,00113,161Süpürge teliKg21,26021,260DanaKg39,00066,700İnekKg26,10053,500DüveKg39,00059,800KuzuKg40,00049,000

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