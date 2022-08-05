Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6 lira 981 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,7116,981AyçiçeğiKg13,07613,076KanolaKg12,86213,390KuzuKg41,00041,000



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