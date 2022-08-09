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Edirne Ticaret Borsası

09.08.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,891 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,8206,891KanolaKg12,81713,601

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