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Edirne Ticaret Borsası

12.08.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,104 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,4527,104ArpaKg6,1036,103KanolaKg13,06313,703AyçiçeğiKg11,61311,613

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Anahtar Kelimeler:
buğday arpa edirne ticaret borsası

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