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Edirne Ticaret Borsası

15.08.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,002 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,7037,002KanolaKg13,20213,202AyçiçeğiKg11,33111,921

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Anahtar Kelimeler:
buğday Kanola edirne ticaret borsası

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