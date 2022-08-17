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Edirne Ticaret Borsası

17.08.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,043 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,7457,043ArpaKg6,0516,051AyçiçeğiKg12,14912,775

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Anahtar Kelimeler:
buğday arpa edirne ticaret borsası

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