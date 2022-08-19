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Edirne Ticaret Borsası

19.08.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,020 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,6017,020AyçiçeğiKg12,61514,461

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Anahtar Kelimeler:
buğday ayçiçeği edirne ticaret borsası

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