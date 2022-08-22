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Edirne Ticaret Borsası

22.08.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,103 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,1007,103ArpaKg6,0496,049AyçiçeğiKg13,07614,202Süpürge teliKg21,97022,500

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Anahtar Kelimeler:
buğday arpa edirne ticaret borsası

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