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Edirne Ticaret Borsası

29.08.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,839 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,3036,839ArpaKg6,0066,006AyçiçeğiKg11,94313,383Süpürge teliKg23,95026,500DanaKg39,00063,500İnekKg29,80042,500DüveKg22,80058,100KoyunKg20,00024,800KuzuKg38,00052,400TokluKg30,50037,500

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buğday edirne ticaret borsası işlem

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