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Edirne Ticaret Borsası

01.09.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,492 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg5,9036,492AyçiçeğiKg11,52213,169

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buğday edirne ticaret borsası işlem

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