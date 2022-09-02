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Edirne Ticaret Borsası

02.09.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 6,098 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,0986,098AyçiçeğiKg11,03312,749TiritikaleKg5,5005,500Süpürge teliKg21,00026,000

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buğday edirne ticaret borsası işlem

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