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Edirne Ticaret Borsası

08.09.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,375 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,3756,375AyçiçeğiKg10,54912,203

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Anahtar Kelimeler:
buğday ayçiçeği edirne ticaret borsası

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