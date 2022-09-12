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Edirne Ticaret Borsası

12.09.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,382 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,3096,382AyçiçeğiKg10,75712,539Süpürge teliKg22,70028,120DanaKg41,50066,600İnekKg23,90046,600

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borsa satış ürün

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