Fenomen dizi Eşref Rüya ekranlara veda mı etti? Final kararı söylentisi izleyenlerini şoke etti, işte o açıklama!

Kanal D'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya için son anda final kararı alındı. 2 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in rol aldığı Eşref Rüya, rakip dizi Yeraltı'nın gelmesiyle reyting düşüşü yaşamıştı.

Sadık seyirci kitlesiyle 3. sezon onayı alan dizi için beklenmedik bir karar geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'nın yapım şirketi, yayınladıkları duyuruyla Eşref Rüya'nın sezon finalini finale çevirdi.

YAPIM ŞİRKETİ DUYURDU: 'BAZI HİKÂYELER...'

Yapım şirketi Eşref Rüya'nın final haberini bu şekilde duyurdu.

"Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz!

'Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil,

doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur."

Eşref Rüya dizisi hakkında verilen bu son dakika final kararı seyirciyi şoke etti.