CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırıyor! Büyük coşku başladı

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, bugün büyük bir coşkuyla kupasını kaldıracak. Bitime bir hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, bu tarihi zaferi taraftarıyla birlikte görkemli bir şekilde kutlayacak.
Kutlamalar
Galatasaray'ın kalesini andıran RAMS Park'ta gerçekleştirilecek olan şampiyonluk töreni, kulübün kuruluş yılına ithafen saat 19.05'te başlayacak. Biletlerin tamamen tükendiği ve kapalı gişe gerçekleşecek kutlamalarda, 19 bin 50 liradan satışa sunulan 3 bin adet saha içi biletinin de alıcı bulduğu belirtildi. Kutlamalar marşlar ve özel müzik şovlarıyla start alacak olup, havanın kararmasının ardından stadyumda görsel bir şölene sahne olacak dev ışık şovları gerçekleştirilecek.
Kutlamalar
Galatasaraylı futbolcular, üstü açık otobüse binerek stadyum yolculuğuna başladı.
Kutlamalar
Fenerbahçeli bir taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katıldı.
Kutlamalar
Sarı-kırmızılıların başında 4'te 4 yaparak efsane teknik direktör Fatih Terim'in 1996-2000 yılları arasındaki tarihi başarısını tekrarlayan Okan Buruk ve öğrencileri, gecenin başrolü olacak. Futbolcular ve teknik heyet, tıpkı önceki kutlamalarda olduğu gibi kendi belirledikleri özel şarkılar eşliğinde tek tek platforma çıkarak taraftarı selamlayacak.
Kutlamalar
Gecenin RAMS Park'taki şöleninden önce, takımın stadyuma gelişi de adeta bir şampiyonluk konvoyuna sahne olacak. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, saat 16.00'da Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek üstü açık otobüsle stadyuma doğru yola çıkacak ve yol boyunca sarı-kırmızılı taraftarların sevgi sellerine eşlik edecek.
-----
Okuyucu Yorumları 0 yorum