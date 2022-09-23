YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

23.09.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,002 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)BuğdayKg6,2717,002AyçiçeğiKg10,86212,310Süpürge TeliKg26,75027,650

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal gazın yaygınlaştığı Keşan'da hava kirliliği yüzde 52 azaldıDoğal gazın yaygınlaştığı Keşan'da hava kirliliği yüzde 52 azaldı
Ankara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandıAnkara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Tokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldüTokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
buğday ayçiçeği edirne ticaret borsası

Edirne Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:29
Sabah
06:55
Öğle
13:11
İkindi
16:35
Akşam
19:18
Yatsı
20:39
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.