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Edirne Ticaret Borsası

10.10.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,998 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,5066,998AyçiçeğiKg11,93713,359Süpürge TeliKg21,37028,600DanaKg46,60070,400İnekKg29,80042,200DüveKg48,80065,100KoyunKg23,00023,500KuzuKg34,00049,700TokluKg33,00043,000

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Anahtar Kelimeler:
buğday ayçiçeği edirne ticaret borsası

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