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Edirne Ticaret Borsası

17.10.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,017 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,7107,017AyçiçeğiKg11,58513,687Süpürge TeliKg26,07030,200DanaKg60,70060,800İnekKg34,50049,000DüveKg37,00054,300

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