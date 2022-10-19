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Edirne Ticaret Borsası

19.10.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,001 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,7017,001AyçiçeğiKg11,02313,233

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Anahtar Kelimeler:
buğday borsa ürün

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