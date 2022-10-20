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Edirne Ticaret Borsası

20.10.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,801 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,7066,801AyçiçeğiKg10,04313,389

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Anahtar Kelimeler:
buğday ayçiçeği edirne ticaret borsası

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