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Edirne Valisi Canalp görev başındaki emniyet personelinin bayramını kutladı

13.05.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi Canalp görev başındaki emniyet personelinin bayramını kutladı

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, görev başındaki emniyet personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Canalp, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimlerini sürdüren ekipleri ziyaretinde sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

Canalp, muafiyet kapsamında olan ve sokağa çıkan vatandaşların da bayramını kutlayıp kentin asırlık lezzeti badem ezmesi ikram etti.

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