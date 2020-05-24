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Edirne Valisi Canalp huzurevindeki yaşlılar ile sanal ortamda bayramlaştı

EDİRNE HABERLERİ  | 24.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Canalp huzurevindeki yaşlılar ile sanal ortamda bayramlaştı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlıların bayramını cep telefonuyla görüntülü arayarak kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak Edirne Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, huzurevindeki yaşlılarla görüntülü konuşma gerçekleştirerek, bayramlarını kutladı.

Huzurevindeki yaşlılardan 86 yaşındaki Semiha Topçu, Vali Canalp ve eşi ile konuşmasında, "Mutlu ettiniz oğlum bizi, Allah razı olsun. Allah hepinize ne muradınız varsa versin, yuvanıza mutluluk, evlatlarınıza zihin açıklığı versin. Dünyamıza ve Türkiye'mize düzgünlük versin, çalışanlarımıza kuvvet versin. Sağ olun, var olun inşallah. Evladım gibi gördüm sizi teşekkür ederim, mutlu oldum." dedi.

Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, yaşlıları yakınlarıyla sanal ortamda görüştürdü.

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