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Edirne Valisi Canalp, Kırkpınar'a katılacak pehlivanlara başarı diledi:

08.07.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin başpehlivanının belli olduğu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapmanın gururu ile güreşlere katılacak tüm pehlivanlarımıza başarı dileklerimi sunuyor, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ülkemize ve Edirne’mize hayırlı olmasını gönülden diliyorum"

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak pehlivanlara başarı diledi.

Vali Canalp, yaptığı yazılı açıklamada, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yüzyıllarca kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmış, bugün de aynı heyecan ve coşkuyla yaşanan büyük bir spor ve kültür etkinliği olduğunu belirtti.

Kırkpınar geleneğinin Türk kültür mirasının önemli bir halkası ve geçmiş birikimini geleceğe aktaran gücü olduğunu aktaran Canalp, "Yağlı güreş, Türk ulusunun karakterini, gücünü, adaletini ortaya koyan ve tüm dünyaya Türk’ü anlatan bir spor dalıdır. Milli birliğimizin, milli şuurumuzun ve milli duruşumuzun dünyaya nam salmış örneği yağlı güreşler ve yağlı güreşin onur meydanı Kırkpınar, özüne bakıldığında görülecektir ki insan merkezli büyük bir medeniyetin oluşturduğu yaşam biçimidir." ifadelerini kullandı.

Canalp, Kırkpınar’ın ağalık, altın kemer, zembil, kispet, cazgır, davul-zurna, peşrev, yağlanma, pehlivan ve başpehlivan gibi kendine has özel unvanları ve uygulamaları olduğunu anımsattı.

Kırkpınar'ın gelenekleriyle korunup yaşatılması gerektiğine dikkat çeken Canalp, şunları kaydetti:

"Bu noktada bize düşen görev 660 yıldır süregelen ve olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni özüne ve kendine has kimliğine dokunmadan, gelecek nesillere aktarmaktır. Biz Edirneliler insanlığın en köklü geleneklerinden birisine ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahipliği yapmış olduğumuz geleneği, bizden önceki nesillerden emanet aldık ve bu emaneti de gururla taşıyacak, bizden sonraki nesillere aktaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye'nin başpehlivanının belli olduğu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapmanın gururu ile güreşlere katılacak tüm pehlivanlarımıza başarı dileklerimi sunuyor, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ülkemize ve Edirne’mize hayırlı olmasını gönülden diliyorum."

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