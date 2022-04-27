YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne ve Tekirdağ'da belediyeler sokak iftarı düzenledi

Edirne ve Tekirdağ'da belediyeler sokak iftarı düzenledi

27.04.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne ve Tekirdağ'da belediyeler sokak iftarı düzenledi

EDİRNE (AA) - Edirne ve Tekirdağ'da belediyelerce sokak iftarlarında binlerce vatandaş bir arada iftar yaptı.

Edirne Belediyesince geleneksel hale getirilen, salgın nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen "Edirne Sofrası" trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde kuruldu.

Çok sayıda Edirneli birlikte oruç açtı.

İftara Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, adli ve idari yargı mensupları, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İftar programı, Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunun ilahi konseriyle sona erdi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesinin "Gönlümüz bir soframız bir" sloganıyla ramazanın ilk gününden bu yana düzenlediği iftar sofrası sahil dolgu alanına kuruldu.

"Gönül Sofraları" programında yaklaşık 10 bin kişi iftarda bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Ezan okunmasıyla oruçlar açıldı.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan boyunca 90 bin kişiyle beraber oruç açtıklarını belirterek, "Süleymanpaşa ilçemizin nüfusunun yarısı kadar vatandaşlarımızla Gönül Sofraları'nda buluştuk. İnsanlarımız birlik ve beraberliği ne kadar çok özlediğini gösterdi. Allah hepsinden razı olsun. Ben bu şehrin bir çocuğu olmaktan, bir ferdi olmaktan bu akşam bir kez daha gurur duydum." dedi.

İftardan sonra Hacivat-Karagöz gösterisinin ardından, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Antalyaspor Başkanı Çetin, futbol sorumlusu Şahin öğrencilerle buluştuAntalyaspor Başkanı Çetin, futbol sorumlusu Şahin öğrencilerle buluştu
Kilis'te çıkan kavgada 11 kişi yaralandıKilis'te çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ iftar

Edirne Namaz Vakitleri 27 Nisan Çarşamba

İmsak
04:31
Sabah
06:09
Öğle
13:17
İkindi
17:06
Akşam
20:14
Yatsı
21:45
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.