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Edirne ve Tekirdağ'da sağanak

AA AA
13.03.2024 11:04
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Edirne ve Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor.

Edirne'de dün başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri bazı noktalarda sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında korundu.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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