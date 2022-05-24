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Edirne Yeni Saray'da "Osmanlı saray mutfağı" lezzetleri pişirildi

24.05.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Yeni Saray'da "Osmanlı saray mutfağı" lezzetleri pişirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Osmanlı saray mutfağından örnekler hazırlandı.

Osmanlı saray mutfağının önemli lezzetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde tanıtılmaya devam ediyor.

Edirneli şefler, Edirne Yeni Saray'ın mutfak yapısı olarak bilinen Matbah-ı Amire binasının önünde padişahların sofralarını süsleyen lezzetlerden "Hünkar Beğendi", "Perde Pilavı" ve "Ciğer Sarma" pişirdi.

Edirne Tüm Aşçılar Derneği Başkanı Hasan Çetin, AA muhabirine, Türk mutfağının geçmişinin yüzlerce yıl öncesine dayandığını söyledi.

Osmanlı'dan miras lezzetleri tarihi bir mekanda pişirme imkanı elde ettiklerini belirten Çetin, Edirne'nin saray mutfağının önde gelen lezzetlerine ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Edirne'nin gastronomisiyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu ve Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinin pişirilmeye devam edildiğini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Özellikle badem, Osmanlı'dan günümüze bolca kullanılıyor. Perde pilavında gördüğünüz gibi içerisinde ve dış süslemesinde sıkça kullanılan bir yemiş. Bugün burada tarih ve doğayla iç içe tarihimizden gelen lezzetli yemekleri pişirdik. Edirneli şefler olarak saray mutfağının lezzetlerini anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz."

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