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Edirne'de 16 bin 385 elektronik sigara ele geçirildi

05.10.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 16 bin 385 elektronik sigara ele geçirildi

Edirne'de 16 bin 385 elektronik sigara ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir tırda gümrük kaçağı 16 bin 385 elektronik sigara, 1 milyon 270 bin sigara kağıdı ve 2 bin gözlük ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri yaptıkları çalışma sonucu E.E'nin kullandığı tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 16 bin 385 elektronik sigara, 1 milyon 240 bin yaprak sigara kağıdı, 30 bin filtreli sigara kağıdı (makaron) ve 2 bin gözlük ele geçirildi.

Sürücü E.E, gözaltına alındı.

Edirne'de 16 bin 385 elektronik sigara ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık elektronik sigara

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