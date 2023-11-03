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Edirne'de 169 düzensiz göçmen yakalandı

03.11.2023 10:45 | Son Güncelleme:
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Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 169 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekiplerince kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çeşitli bölgelerde faaliyet gösteren otel, pansiyon ve apartlarda yapılan denetime 17 ekip 46 personel katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli kontrollerini sürdürdü.

Kentte polis ve jandarmanın denetimlerinde Suriye, Fas, Afganistan ve Irak uyruklu 169 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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