Edirne'de 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası 1. Murat Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 230 adet şeffaf renkli cam tüpler içerisinde kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Olayla ilgili A.C, M.K, N.S, T.A, M.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

