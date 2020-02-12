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Edirne'de 282 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 12.02.2020 17:45 | Son Güncelleme

Edirne'de 282 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 282 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Suriye, Pakistan, Afganistan, Fas, Cezayir, Mısır, Somali, Eritre, Bangladeş ve Filistin uyruklu 282 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Edirne Jandarma

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