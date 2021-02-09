YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne’de 3 bin 500 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Edirne’de 3 bin 500 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

09.02.2021 17:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Edirne’de 3 bin 500 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Meriç ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 500 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, 08 Şubat 2021 günü Edirne ili Meriç ilçesinde, jandarma ekiplerince şüpheli bir araç durduruldu.

Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Meriç ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 500 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, 08 Şubat 2021 günü Edirne ili Meriç ilçesinde, jandarma ekiplerince şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan arama neticesinde 3 bin 500 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli bir şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet (Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabii Tutmaksızın Ülkeye Sokmak) suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

Edirne Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:33
İkindi
16:19
Akşam
18:46
Yatsı
20:08

Edirne Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Günaydın Eczanesi
Merkez
Korkut Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Güven Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Edirne'de 3 bin 500 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Edirne'de 3 bin 500 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Fiyatı düşen uskumru tezgahların en çok tercih edilen balığı oldu

Fiyatı düşen uskumru tezgahların en çok tercih edilen balığı oldu

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Doludan korumak için araçlarını battaniyelere sardılar

Doludan korumak için araçlarını battaniyelere sardılar

Doludan korumak için araçlarını battaniyelere sardılar

Doludan korumak için araçlarını battaniyelere sardılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.