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Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

09.02.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.S, H.D, T.Ö'yü yakaladı.

Kimlik kontrolünde 3 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.

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fetö Gözaltı Şüpheli

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