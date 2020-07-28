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Edirne'de 3'ü Bulgar 4 şüpheli kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alındı

EDİRNE HABERLERİ  | 28.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

Edirne'de 3'ü Bulgar 4 şüpheli kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 3'ü Bulgar, 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, iki ikamet, iki araç ve bir iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 43 adet farklı gramajlarda ve markalarda içki, 956 değişik marka ve gramajlarda parfüm, 8 adet bin gramlık çay ele geçirildi.

Operasyonda, Bulgaristan uyruklu N.A, N.A, G.I. ve Türk vatandaşı E.P. gözaltına alındı.

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