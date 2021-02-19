Edirne'de 85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 2. doz aşıları yapılmaya başlandı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Aşı Uygulama Merkezi, aile sağlığı merkezleri ve evde bakım gerektiren vatandaşlara aşıların 2. dozları yapılıyor.

Ekipler evde bakım gerektiren 85 yaş ve üzerindekilerin evine giderek aşılamasını yapıyor. Diğer yaş grupları da sağlık merkezlerine aşılanmaya devam ediyor.

www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından randevu alan 85 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci doz aşılarını yaptırıyor.

- "Dört gözle sıra gelsin' diye aşıyı bekledik"

Bu arada sisteme tanımlı diğer yaş gruplarının aşılarının yapımı da devam ediyor.

Aşı olmak üzere Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezine gelen Fadime Özdemir (69) AA muhabirine aşıyla kendisini daha güvende hissettiğini söyledi.

Salgının başından bu yana evinden dışarı çıkmadığını belirten Özdemir, "Eşimle evde havlumuz, bardağımız sürahimiz ayrı çok dikkat ediyoruz. Aşımızı vurulduk. Dört gözle sıra gelsin diye aşıyı bekledik. Umut ediyoruz. Hiç olmamaktansa böyle aşılı şekilde yaşamak daha rahat." diye konuştu.