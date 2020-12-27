Edirne'de adına yapılacak müzede Fatih Sultan Mehmet ders verirken canlandırılacak

Edirne Valiliği ile üniversiteler arasında imzalanan protokol gereği medrese yapısının Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne dönüştürüleceğini anımsatan Diker, "Bu mekanın minör ölçeğine sığmayacak kadar büyük bir tarihi figürün hayatını anlatmaya gayret göstereceğiz." dedi.

Çalışmalar kapsamında FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Fırat Diker ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, medresede incelemede bulundu.

Daha önce planlama konferansı yapılan çalışmalar kapsamında sık sık yerinde incelemeler ve planlamalar gerçekleştiriliyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla başlanan çalışmalar, Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğinde devam ediyor.

Diker, medrese hücrelerinin her birine ayrı tema atfedileceğini belirtti.

Fatih Sultan Mehmet'in içinde doğmuş olduğu dünyadan başlayıp İstanbul'un fethine kadar olan süreci ve onunla beraber Fatih'in özgün niteliklerini aktaracaklarına dikkati çeken Diker, "Bununla birlikte bilime ve sanata karşı gösterdiği üst düzey ilgiyi hem dönemin tarihsel verileriyle hem de bugünün olabildiğince grafik anlatımlarıyla sunmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Diker, yerli ve yabancı turistlere olabildiğince zengin anlatım sunmak istediklerini vurguladı.

- "Entelektüel tarihi bir karakter"

Fatih'in, bilime ve sanata duyarlı entelektüel tarihi bir karakter olduğunu dile getiren Diker, şunları kaydetti:

"Biz de onun bütün yönlerini, bu zamanının eğitim yapısında bilime ve sanata karşı gösterdiği duyarlılığı da anlatmaya çalışacağız. Gerek bilim ve teknik üzerindeki çalışmaları, döktürdüğü toplar, imar faaliyetleri, kendi çağdaşları, düşmanları ve yakın adamları hepsi müzede yer alacak.

Fatih'in ünlü İtalyan Ressam Bellini ile özel bir hatırası var. Bellini, İstanbul'a geliyor. 48 yaşındayken resmini yaptırtığını biliyoruz. Bu hatıra gibi kendi çocukluk defteri olduğu bilinen, kendi yapmış olduğu resimlerin olduğu albümü var. Gençlere ve çocuklara bunu anlatacağız."