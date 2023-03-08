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Edirne'de alt katında iş yeri olan binalarda deprem riskine karşı denetimler sürüyor

08.03.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, alt katında iş yeri olan binaların deprem riskine karşı denetimlerinin devam ettiğini söyledi.

Gürkan, belediyede düzenlenen toplantıda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin bina güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kentteki 21 bin 382 yapıdan 2 bin 227'sinin iş yeri olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Altında iş yeri bulunan binaların özellikle kolonlarında bir sorun olup olmadığı inceleniyor. Kolonlarda bir kesilme söz konusu olup olmadığı ve binaların kirişleri kontrol ediliyor. Şu ana kadar yapılan denetimlerde bu anlamda problemli bir binaya rastlamadık. Bu bizim açımızdan sevindirici. Beton özellikleri ve demir özellikleri anlamında bir kontrol henüz yapmıyoruz bunun altını çizerek söylemek istiyorum. O başka bir teknik çalışma."

Gürkan, ilk etapta binaların taşıyıcı elemanlarının incelendiğini denetim yapan ekip sayısının artırılacağını vurguladı.

Edirne Belediyesinin deprem bölgesine yardım ve desteklerinin sürdüğünü aktaran Gürkan, Edirnelilere teşekkür etti.

Recep Gürkan, Edirne'ye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını da ifade etti.

Gürkan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklandığını anımsatarak, seçim çalışmalarına yakın zamanda başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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