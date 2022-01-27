Edirne'de anne ve iki çocuğunu yanan evden komşuları kurtardı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında uyuyan anne ve iki çocuğunu yangından komşuları kurtardı.
Gaziömerbey Mahallesi'nde, M.C'nin (24) ikamet ettiği iki katlı evin alt katında bulunan salonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanlar yükseldiğini gören komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bu sırada komşuları eve girerek uyuyan 1 yaşındaki oğlu Ç.C. ile uyuyan anne M.C. ve mutfakta bulunan diğer oğlu V.A.C'yi (4) kurtardı.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Dumandan etkilen anne ve iki oğlu Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gerekli tedavileri yapılan anne ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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